20-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Politie en boa’s grijpen in bij drukte en drankgebruik in Noorderplantsoen

Groningen - De politie en handhavers van de gemeente grepen dinsdagmiddag in tegen de drukte op de speelweide in het Noorderplantsoen.



Het mooie weer zorgde voor veel zonaanbidders in het park. Ook werd het verbod op alcoholgebruik in het plantsoen meerdere malen genegeerd. De gemeente roept bezoekers op om een ander plekje op te zoeken en niet te drinken in het park. Anders zijn bekeuringen het gevolg voor overtreders.