Ook ‘probleemgevel’ Market Hotel op Grote Markt wordt uitgepakt

Groningen - Na flinke vertraging bij de bouw gaat het Market Hotel van Westcord aan de Grote Markt nu echt zijn deuren openen. Vanaf 1 mei kunnen gasten in het hotel terecht. Dat meldt oogtv.nl.

De bouw van het nieuwe hotel aan de Grote Markt liep in het afgelopen jaar flinke vertraging op. Het hotel had eigenlijk vorig jaar al in gebruik moeten zijn. In juli vorig jaar werd echter een constructiefout vastgesteld in de gevelelementen van het gebouw. De gevel van het pand hing daardoor enkele maanden met sjorbanden vast, zodat de bouwer de elementen kon aanpassen.





Maar de leverancier van de elementen ging failliet, waardoor de aannemer zich genoodzaakt zag zelf een productielijn op te starten om de verbeterde gevelelementen te bouwen. Ook andere materialen voor het pand konden niet worden geleverd of kwamen later aan.





Wanneer de aangrenzende ‘foodmarkt’ van Merckt open gaat, is nog niet bekend. De appartementen in dit pand zijn inmiddels opgeleverd en worden bewoond.

Ter voorbereiding werden dinsdag alvast de steigers voor voormalige ‘probleemgevel’ van het pand verwijderd.