20-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Meer patiënten uit andere regio’s opgenomen in Noord-Nederland

Groningen - Het aantal opnames van coronapatiënten op de Groninger Intensive Care-afdelingen is in de afgelopen week gedaald. Gedurende het afgelopen weekeinde steeg het aantal opnames op de verpleegafdelingen wel sterk.

Op de Intensive Care-afdelingen in Groningen daalde het aantal opnames dit weekend met één opname, van 26 naar 25 patiënten. In vergelijking met een week geleden is de daling op de IC’s wel flink, want toen lagen er nog 31 patiënten op deze afdelingen.





Op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten was, over het weekeinde, juist een behoorlijke stijging te zien in het aantal opnames, van 33 naar 47 patiënten.





Een verklaring voor deze wisselende opnamecijfers is mogelijk te vinden in het aantal opnames van buiten de regio. De Noord-Nederlandse ziekenhuizen namen, gedurende het weekend, twintig extra patiënten uit andere landsdelen op. 17 van deze patiënten liggen op een verpleegafdeling. Het merendeel van deze extra opnames is terug te vinden in de Groninger ziekenhuizen.

Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, schrijft oogtv.nl.