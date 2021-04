20-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Honderd huishoudens zonder stroom door stroomstoring in Sappemeer

Sappemeer - Zo'n honderd huishoudens aan de Arie Bosscherstraat in Sappemeer zitten sinds vanmorgen vroeg zonder stroom door een stroomstoring.

Dinsdagmorgen rond zeven uur werd de stroomstoring ontdekt. Netwerkbeheer Enexis is met meerdere monteurs ter plekke om de storing te verhelpen. Volgens Enexis zitten ongeveer honderd huishoudens zonder stroom.



Over de oorzaak van de stroomstoring kan Enexis momenteel nog niets zeggen. Het is een spontane storing en er wordt onderzoek gedaan. Volgens netbeheerder Enexis duurt de stroomstoring nog tot vier uur vanmiddag. Tot die tijd zitten honderd huishoudens zonder stroom.