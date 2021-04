20-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Opnieuw twee auto's door brand verwoest in Hoogezand

Hoogezand - Afgelopen nacht, van maandag 19 april op dinsdag 20 april, zijn er twee personenauto's door brand verwoest aan de Thorbeckelaan in Hoogezand.

Omstreeks half twaalf gisteravond werd de brand ontdekt door een buurtbewoner. Deze belde direct de brandweer, maar bij aankomst van de brandweer stonden beide voertuigen al in lichterlaaie. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle maar konden niet voorkomen dat beide auto's compleet verwoestten.





Al een langere tijd is het onrustig in Hoogezand. De afgelopen weken zijn er meerdere voertuigen uitgebrand. Buurtbewoners weten het bijna wel zeker, de brand is aangestoken. Eén van de buurtbewoners zegt dat er gisteravond mogelijk een molotovcocktail naar de voertuigen is gegooid waarna de vlammen razend snel om zich heen sloegen.





"Het is niet te bevatten", dat zijn de woorden van een overbuurvrouw die dinsdagochtend bij de uitgebrande auto's komt kijken. Een andere voorbijganger vraagt zich hardop af; "wie doet nou zo iets".



De politie zal dinsdag onderzoek gaan doen naar de exacte oorzaak van de autobranden. Hierbij worden alle scenario’s onderzocht, zo ook het scenario brandstichting.

Video van vannacht hier