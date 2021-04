20-04-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Fietser geschept door automobilist in Haren

Haren - Dinsdagmorgen omstreeks twintig over acht werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de kruising Hertenlaan/ Nieuwlandsweg in Haren.