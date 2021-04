19-04-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Nieuwe vaccinatielocatie geopend in Scheemda

Scheemda - Vandaag, maandag 19 april 2021, heeft de GGD Groningen een nieuwe vaccinatielocatie geopend in Scheemda.

De afgelopen weken zijn meerdere vaccinatielocaties ingericht voor de grootschalige inenting tegen het coronavirus in de provincie Groningen. Zo wordt er gevaccineerd in MartiniPlaza en Kardinge in Groningen en in Veendam.





De burgemeester van Oldambt, Cora Sikkema, opende vanmorgen het vaccinatiecentrum.

