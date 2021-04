19-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse schade bij verkeersongeval op N372 nabij Peizermade

Groningen - Op de Groningerweg - N372 ter hoogte van Peizermade zijn maandagavond twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen.

Rond tien voor zeven werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het verkeersongeval. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing. Vermoedelijk wilde één van de auto's afslaan en zag de ander dit te laat.





Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Groningen, meerdere politie-eenheden en een ambulance, waren snel ter plaatse voor medische hulp. De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd op eventuele verwondingen.





Het is niet bekend of er iemand is meegenomen naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten fors beschadigd door het ongeval. De politie maakte rapport op en zorgde voor een veilige werkomgeving.