19-04-2021, Jordi Haverdings - InfoLeek.nl

Deel N372 bezaaid met zaagsel door verloren lading van vrachtwagen

Roden - Een vrachtwagencombinatie heeft op de N372 tussen Leek en Roden een boom geschampt.

Hierdoor is een groot aantal pakken met zaagsel van de trailer gevallen, opengescheurd en op het wegdek en in de naastgelegen sloot beland. De chauffeur was vanuit Zaandam onderweg naar Foxwolde toen het vlak voor de eindbestemming mis ging.





Door de opruimwerkzaamheden ontstond er een lange file richting Roden.