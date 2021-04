19-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Onduidelijk wie Griekse restauranthouder in Hoogkerk om het leven bracht

Groningen - De rechtszaak maandag tegen de drie mannen die verdacht worden van het om het leven brengen van een Griekse restauranthouder heeft geen antwoord gebracht op de vraag wie het slachtoffer neer heeft gestoken. Dat meldt RTVNoord.

De restauranthouder werd vorig jaar in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 augustus om het leven gebracht. Rond 03.45 uur troffen agenten in de J.A. de Bree-Meijerstraat in een Hoogkerk een zwaargewonde man aan. Het 51-jarige slachtoffer, dat eigenaar was van een Grieks restaurant in de Zwanestraat, kwam kort daarna te overlijden. Door de politie werden er drie verdachten opgepakt. Het gaat om een vader en zoon van 51 en 24 jaar en een derde verdachte die 23 jaar oud is.





Vorige week vond de eerste zittingsdag plaats. De drie hoorden toen acht jaar celstraf tegen zich eisen. Maandag stond het tweede deel van de rechtszaak op het programma waarbij de advocaten aan het woord kwamen. Ook na hun pleidooi blijft het onduidelijk wie wat gedaan heeft. Vorige week liet de Officier van Justitie al weten dat het ook niet nodig is om dit te achterhalen. De drie verdachten hebben samengewerkt waarbij hun handelen tot de dood van de restauranthouder heeft geleid. Zo was de confrontatie met het slachtoffer voorbereid en hadden de verdachten zich bewapend met messen en een ploertendoder.





De rechtbank doet op 17 mei uitspraak in de zaak.