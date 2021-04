19-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Noord-Ierse verdachte(28) van ontucht met vijf Damster kinderen blijft in de cel

Appingedam - Een 28-jarige man uit Noord-Ierland die vastzit op verdenking van ontucht met vijf kinderen in Appingedam, blijft voorlopig in de cel. Dat meldt Rtvnoord.nl