19-04-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Automobilist en wielrenner betrokken bij ongeval Meenteweg

Overschild - Hulpdiensten zijn maandagmiddag opgeroepen voor een ongeluk aan de Meenteweg bij Overschild. Rond half drie kwamen een personenauto met een wielrenner met elkaar in botsing. Bij het ongeluk kwam de personenauto kwam in de berm tot stilstand.

Snel aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de wielrenner. De wielrenner raakte bij het ongeluk gewond.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie zal het ongeluk in kaart gaan brengen. De Meenteweg bij Overschild ondervindt momenteel enige hinder door het ongeluk. De personenauto raakte fors beschadigd en zal worden afgesleept door een bergingsbedrijf.