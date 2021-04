19-04-2021, 112Groningen.nl

`Actieve Rookmelder` laat brandweer Winschoten uitrukken

Winschoten - Maandagmiddag rond half 1 werd brandweer Winschoten gealarmeerd voor een actieve rookmelder in een woning aan de Pekelderstraat.

Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse. Omdat de bewoners niet thuis waren ging de politie op zoek naar een sleutel houdende buurman of buurvrouw. Deze werd helaas niet gevonden. De brandweerlieden hebben de woning gecontroleerd op ‘’hotspots’’ met de warmtebeeldcamera en via de brievenbus werd een gevaarlijke stoffen meting gedaan.

Er werd niets gemeten of gezien. De brandweer heeft vermoedelijk op een sleutel gewacht voordat ze een eindcontrole konden doen. Het is bij ons op dit moment nog niet bekend of er daadwerkelijk iets aan de hand was.