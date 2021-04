19-04-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Scooterrijder hard ten val, 1 gewonde

Groningen - Bij een eenzijdig scooter-ongeval op het Hoendiep in Groningen is maandagochtend een man gewond geraakt.De scooterrijder ging in een bocht onderuit met zijn scooter en kwam hard ten val.