18-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Vermiste man uit Haren terecht

Haren - De politie is zondagavond een Burgernetactie gestart vanwege de vermissing van een man uit Haren. Dat meldt oogtv.nl.

De actie werd rond 21.20 uur opgestart. De man is voor het laatst gezien in de omgeving van de Beatrixlaan in Haren.





Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.



Update 22:05 uur:

De vermiste man is weer terecht. De politie bedankt een ieder voor het uitkijken naar de man.





In verband met privacy redenen is het signalement van de man weggelaten en van de website verwijderd.