18-04-2021, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Containerbrand aan Praediniussingel in Groningen

Groningen - Zondagavond werd de brandweer van Groningen rond twintig over zeven gealarmeerd voor een containerbrand aan de Praediniussingel in Groningen.

Bij aankomst kwam er rook uit een ondergrondse huisvuilcontainer. In de container bleek er een brand te zijn ontstaan. Brandweerlieden hebben de container vol laten lopen met water. Kort hierna konden ze terug naar de kazerne. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.