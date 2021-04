18-04-2021, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Mogelijke schietpartij in Delfzijl; 5 aanhoudingen

Delfzijl - Zondag aan de begin van de avond omstreeks tien over zes zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een schietpartij aan de Ransel in Delfzijl.

Verschillende politieagenten met kogelwerende vesten kwamen met spoed ter plaatse. Het is nog onbekend wat er precies aan de hand is. Volgens omstanders zou er een ruzie in de straat zijn geweest waarbij er meerdere schoten klonken. De politie heeft de straat afgezet en is inmiddels bezig met onderzoek.



Update 19:05 uur

De politie heeft vijf aanhoudingen verricht. Bij het incident is er niemand gewond geraakt. De politie gaat onderzoek doen naar wat er gebeurd is.





