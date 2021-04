18-04-2021, 112Groningen.nl & Instagram: politie_westerkwartier

Politie helpt reebokje die verstrikt zit in landbouwgaas

Westerkwartier - De politie van Westerkwartier heeft zondagochtend een reebokje geholpen.

Een oplettende burger zag in een weiland een reebokje die verstrikt was geraakt in een stuk landbouwgaas. Daarop schakelde de burger de politie in. Agenten kwamen ter plaatse en hebben het stuk landbouwgaas verwijderd. Het beestje heeft er geen letsel aan over gehouden.