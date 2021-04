18-04-2021, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Poging tot overval op horecazaak in Groningen; politie zet burgernet in (Video)

Groningen - Zondagmiddag omstreeks half twee heeft er een poging tot overval plaats gevonden op een horecazaak aan de Nieuweweg in Groningen.

De politie kwam ter plaatse met verschillende eenheden. Bij aankomst werd gelijk een onderzoek gestart en gingen agenten in gesprek met buurtbewoners. Ook werd er in de omgeving gezocht naar de dader.



Bij het zoeken naar de dader werd door de politie gebruik gemaakt van burgernet. Daarin werden inwoners van de stad Groningen verzocht om uit te kijken naar een man met het volgende signalement:



Signalement

- Blanke man

- Baard met vlechtje

- 1,85m

- Lidl tas

- Trainingsbroek

- Onverzorgd uiterlijk

- Op de fiets



Rond vijf voor half drie werd de burgernet afgesloten. De politie heeft de man niet meer aangetroffen. Mocht u nog informatie hebben kunt u contact op nemen met de politie via 0900-8844.