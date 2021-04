17-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Stadjer (20) veroordeeld voor seksueel misbruik 12-jarige

Groningen - Een 20-jarige man uit Groningen is voor seksueel misbruik van een 12-jarig meisje veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden.

Daarnaast moet de man een taakstraf van honderd uur uitvoeren en moet hij zich laten begeleiden. De man ontmoette het meisje vorig jaar mei. Ze spraken na twee weken chatten via social media met elkaar af bij een bos in Groningen.









'Geen idee van leeftijd'

De toen 19-jarige Stadjer had geen idee dat zijn date zo jong was, zei hij eerder tegen de rechter. Hij had dit beter moeten onderzoeken, meende die. De Stadjer en het meisje hadden vrijwel direct seks met elkaar. Daarna scheidden de wegen zich.









Eerder veroordeeld

Volgens de rechter is het algemeen bekend dat jeugdige slachtoffers van seksueel misbruik daarvan later zeer nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden. De rechter hield er rekening mee dat de Stadjer eerder voor een dergelijk feit is veroordeeld.





Bij de man is vermoedelijk sprake van een licht verstandelijke beperking, hij handelt impulsief en is pedagogisch beïnvloedbaar. Om die reden paste de rechter het jeugdstrafrecht toe.













