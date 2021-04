17-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Deel N991 Delfzijl in top 10 van onveiligste trajecten van Nederland

Delfzijl - Een deel van de N991 bij Delfzijl staat in de top tien van de meest onveilige trajecten in het land. Dat meldt Rtvnoor.nl zaterdag.