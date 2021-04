16-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Jonge overvaller met schroevendraaier moet de cel in

Stadskanaal - Een 19-jarige man uit Amersfoort is voor een gewelddadige diefstal in een tankstation in Stadskanaal veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie, waarvan 49 voorwaardelijk. De man bedreigde een medewerker van het tankstation met een schroevendraaier.