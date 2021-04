16-04-2021, 112Groningen.nl & Instagram: teamverkeer_nn

Man (26) aangehouden na te hard rijden onder invloed

Scharmer - Vrijdag werd een agent van Team Verkeer op de snelweg A7 ter hoogte van Scharmer door een voertuig met hoge snelheid ingehaald. Hierop werd meteen een traject snelheidsmeting gestart.

De meting kwam uit op 151 km/u gemiddeld, waar 100 km/u was toegestaan. Na correctie een kwam dat neer op een overschrijding van 46 km/u. De verdachte verklaarde dat hij haast had omdat hij moest werken, bij een koeriersbedrijf.





Bij staande houding rook de agent direct een penetrante geur van hennep. Er werd besloten om bij de bestuurder een speekseltest te doen. Deze sloeg vrijwel direct positief uit op THC. Hierop is de 26 jarige verdachte uit de gemeente Groningen aangehouden en overgebracht naar het bureau voor een bloedonderzoek.





Uit het onderzoek van het laboratorium zal duidelijke worden of de verdachte teveel THC in zijn bloed heeft. Mocht dit het geval zijn zal hij hiervoor een proces-verbaal krijgen en een verplichte cursus van het CBR. Tevens heeft de verdachte een proces-verbaal ontvangen voor de snelheidsovertreding. De officier van justitie zal zich buigen over het rijden onder invloed. Ook zal zij de hoogte van de snelheidsovertreding bepalen.