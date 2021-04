Desondanks kunnen de leerlingen maandag veilig naar school, schrijft de leiding.





Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord

'We zijn blij dat het onderzoek van de politie geen aanleiding geeft om de school langer gesloten te houden en dat onze leerlingen veilig naar school kunnen blijven gaan. Ter bevordering van het gevoel van veiligheid zorgen we vanuit school de eerste dagen voor extra toezicht in school.'