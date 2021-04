16-04-2021, Politie.nl

Diefstal & vernielingen in supermarkt, wie herkent de daders (Video)

Groningen - Vrijdagavond 22 januari 2021 omstreeks 20.15 uur drong een groep (vermoedelijk) jongeren een supermarkt aan de Kerklaan in Groningen binnen.

Hier pleegden zij verschillende vernielingen en werden er goederen uit de winkel ontvreemd. De politie is op zoek naar deze personen.

Help de politie de verdachten op te sporen

In de supermarkt werden de nodige vernielingen gepleegd. Op de beelden is te zien dat door twee personen werd geschopt tegen bakken met bloemen, die daar te koop stonden, en dat er met winkelmandjes gegooid werden. Op de beelden is ook te zien dat een andere persoon de winkel binnenging, over de servicebalie klom en een aantal pakjes sigaretten uit een kast pakte.

Meteen daarop verlieten de jongeren de supermarkt en maakten zich uit de voeten. Kort na het incident hield de politie buiten de supermarkt negen personen aan. De personen die de supermarkt binnendrongen zijn nog niet aangehouden. De recherche is naar hen op zoek. Herken je iemand, geef dan de naam, maar ook het nummer door dat je in beeld ziet bij de desbetreffende persoon. Herken jij jezelf op de beelden? Meld je dan bij de politie.

Signalementen

Verdachte 1 (man die over servicebalie klom):

Lichte huidskleur

Zwartkleurige broek

Zwartkleurige gewatteerde jas met een embleem op de linkermouw

Zwartkleurige schoenen

Zwartkleurige hoodie (trui) met capuchon

Blauwkleurig mondkapje





Verdachte 2:

Lichte huidskleur

Blauwkleurige broek

Zwartkleurige jas, vermoedelijk Canada Goose

Donkere schoenen

Zwart mondkapje





Verdachte 3:

Lichte huidskleur

Zwartkleurige broek met logo Under Amour op rechterbovenbeen

Zwartkleurige jas met op linkerborst en linkermouw logo van “The North Face”

Zwartkleurige handschoenen

Zwartkleurige schoenen

Zwartkleurige sjaal/mondkapje





Vragen

Herken jij jezelf op de beelden? Meld je dan.

Herkent u één van de verdachte(n)? Vul het tipformulier in. Vermeld bij uw tip altijd het nummer dat op de foto staat. Als het kan vermeld dan ook duidelijk waaraan en waarvan u een verdachte herkent. Bellen kan ook, via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

