16-04-2021, Omroep Friesland, bron tekst

Grote brand legt snoepfabriek Drachten in as, Grootegast standby

Drachten - Brandweerlieden zijn al sinds 1.45 uur bezig om een grote brand te blussen. In de nacht van donderdag op vrijdag legde deze brand een snoepfabriek in Drachten in de as. Het gaat om de fabriek van Continental Candy Industries aan De Bolder.