16-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachte kindermisbruik blijft vastzitten tot zaak dient

Veendam - Een van kindermisbruik verdachte man uit Veendam moet zijn zaak in gevangenschap afwachten. De rechter vindt het risico dat de 36-jarige man weer in de fout gaat veel te groot. De verdachte zat nog in de proeftijd van een eerdere ontuchtzaak.