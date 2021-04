16-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Brandweer redt mensen van balkon tijdens woningbrand

Groningen - Aan de Visserstraat in Groningen is vrijdagmorgen om 07:55 uur brand ontstaan in een woning. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond.

De brandweer moest wel enkele bewoners van een balkon redden. Eén van de bewoners werd gecontroleerd in een toegesnelde ambulance, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Hoewel de brand in eerste instantie werd opgeschaald naar een 'middelbrand', was het vuur snel onder controle.