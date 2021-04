15-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

OM eist 3,5 jaar cel na ontucht met nichtje (9)

Groningen - Justitie in Groningen eist drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 61-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Hij wordt verdacht van ontucht met zijn nichtje.

Dat zou zijn begonnen in 2016, toen het meisje negen jaar oud was. De verdachte zelf ontkent en zegt dat er niets is gebeurd.





Uitkleden in ruil voor chips

Het meisje moest zich tijdens een logeerpartij bij haar oom onder meer uitkleden en haar borsten laten zien in ruil voor chips. Ze deelde de incidenten met een vriendinnetje. Die seinde haar moeder in, die op haar beurt contact opnam met de basisschool van het meisje. Toen de directie met de ouders van het meisje belden, stapten zij naar de politie.





Het meisje verklaarde tijdens een speciaal verhoor zeer gedetailleerd. Ze had lang gezwegen, omdat ze vreesde voor een breuk binnen de familie.