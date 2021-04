15-04-2021, Postnl persbericht & Joey Lameris

Nieuwe PostNL pakket- en briefautomaten in Groningen

Groningen - Sinds vandaag, donderdag 15 april 2021, kunnen inwoners van Groningen 24 uur per dag, zeven dagen per week pakketten ontvangen en versturen.

Vanaf vandaag staan er namelijk drie nieuwe pakket- en briefautomaten van PostNL in Groningen.





De nieuwe PostNL pakket- en briefautomaten staan aan de Van Imhoffstraat nabij de Kruidvat, aan de Beethovenlaan nabij het AVIA Tankstation en aan de Vechtstraat op de hoek met de Geulstraat. Voor PostNL betekent dit een volgende stap in de landelijke uitrol van de pakket- en briefautomaten.





//Nooit meer in de rij\\

Vanaf vandaag kunnen consumenten in Groningen terecht bij de innovatieve pakket- en briefautomaten van PostNL om hun pakketten te ontvangen en hun brief en/of pakket te versturen. Linda van der Horst, Formulemanager bij PostNL: "Consumenten winkelen steeds meer online. Ze ontvangen en versturen steeds meer pakketten en willen dat doen waar en wanneer het hen goed uitkomt, zonder in de rij te staan bij een PostNL-punt. De locaties zijn ideaal voor de bewoners van de omliggende woonwijken."





//Pakket- en briefautomaat\\

De pakket- en briefautomaat bestaat uit een brievenbus met twee openingen en meerdere pakketkluizen. De pakket- en briefautomaat in Groningen is een PBA+. De PBA+ is 4 meter breed en heeft 49 lockers. De automaat is geschikt om pakketten te versturen en te ontvangen, op een door de consument zelfgekozen moment. PostNL startte de proef met de pakket- en briefautomaat eind 2016 met vijftien automaten in Almere. In 2017 volgden Limburg en Tilburg waarna een verdere landelijke uitbreiding volgde.



PostNL blijft zijn netwerk uitbreiden op basis van de wensen van zakelijke klanten en consumenten, daar horen ook deze automaten bij. Inmiddels staan er 149 pakket- en briefautomaten in Nederland, inclusief de automaten in Groningen.







Tekstbron: PostNL