15-04-2021 Groningen

Automobilist en fietsster botsen

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Hora Siccamasingel in de stad Groningen is donderdagmiddag een vrouw licht gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor twee op de kruising met de Van Royenlaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen een automobilist en een fietsster met elkaar in botsing.



Omstanders ontfermden zich over de gewonde vrouw totdat de hulpdiensten arriveerden. Een verpleegkundige van de ambulancedienst heeft de gewonde vrouw gecontroleerd op haar verwondingen.



Gelukkig bleken de verwondingen van de vrouw mee te vallen en hoefde zij niet mee naar het ziekenhuis. Politieagenten hebben het ongeval in kaart gebracht en deden kort onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.