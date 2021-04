15-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

’84 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 268 in provincie’

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 84 toegenomen. Meldt Oogtv.nl

Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 184 infecties vastgesteld.

De 84 nieuwe besmettingen in de gemeente zijn er zeventig meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de rest provincie maakt het RIVM melding van 184 infecties. Woensdag waren dat er slechts 48.

Eén inwoner van de provincie werd opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19. Deze patiënt is afkomstig uit de gemeente Stadskanaal. Woensdag werd een inwoner van Midden-Groningen in een ziekenhuis opgenomen vanwege corona. Het RIVM meldt donderdagmiddag geen nieuwe overlijdens in Groningen. Dat was ook woensdag het geval

Landelijk

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen woensdag- en donderdagochtend 8.797 nieuwe besmettingen, 3.411 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 232 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 39 op een IC. Veertien mensen overleden aan COVID-19, twaalf minder dan woensdag werden gemeld.

