15-04-2021

Fors ongeval op N362 bij Meedhuizen

Meedhuizen - Op de kruising van de N362 met de Westerlaan bij Meedhuizen zijn donderdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Één van de voertuigen kwam na het ongeluk in een sloot terecht.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur. Beide bestuurders konden het voertuig zelfstandig verlaten. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurders. Of vervoer naar het ziekenhuis nodig was, is niet bekend.



Beide auto's raakten fors beschadigd en moesten worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Over de oorzaak van het ongeluk is momenteel nog niks bekend.

