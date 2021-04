14-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Storing zorgt voor lage besmettingscijfers

Groningen - Door een storing kloppen de besmettingscijfers zoals die woensdagmiddag gepubliceerd zijn niet. Volgens de GGD gaat het om een landelijke storing.

Uit de gegevens blijkt dat er in de gemeente Groningen in het afgelopen etmaal 14 personen positief getest zijn. In de provincie gaat het om 62 nieuwe gevallen. De GGD laat weten dat dit niet juist is. “Wij sturen alle coronatesten die wij afnemen door naar een landelijke plek”, vertelt woordvoerder Hanneke Mensink.





“Door de storing hebben we echter niet, of ten dele, de positieve testen teruggekoppeld gekregen. Dit heeft ook consequenties voor het bron- en contactonderzoek dat wij uitvoeren.”





Behalve voor Groningen lijken de gegevens voor de veiligheidsregio’s Gelderland, Friesland en Noord-Holland ook niet te kloppen. De woordvoerder verwacht dat er de komende dagen een inhaalslag gemaakt gaat worden.

Met dank aan OOGTV.nl