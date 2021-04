14-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

3,3 Miljoen euro voor herbouw afgebrande gymzaal (Video)

Groningen - Zo’n 3,3 miljoen euro trekt het gemeentebestuur uit voor de herbouw van de gymzaal van de basisschool het Karrepad aan de Molukkenstraat.

De zaal wordt gebruikt door meerdere gebruikers. Hij brandde af in november 2019, de politie hield drie jongens aan voor brandstichting zij waren toen 13, 14 en 19 jaar oud. De leerlingen van het Karrepad moesten voor gymles met de bus naar de sporthal in Hoogkerk. De nieuwe gymzaal is in 2022 klaar. Meldt Oogtv.

Archief 112Groningen