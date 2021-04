14-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

RIVM telt 14 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 62 in provincie

Groningen - In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 14 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in de gemeente tot nu toe 11.193 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 11.179. Dit betekent een stijging van 0,1 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld. In de provincie werden in totaal 62 personen positief getest.

De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Groningen. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 13 nieuwe gevallen, Midden-Groningen 12, Eemsdelta 7, Stadskanaal 6, Westerwolde 3, Oldambt, Veendam en Westerkwartier2 en Pekela 1. Een inwoner van de gemeente Midden-Groningen moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Landelijk

Landelijk werden er in de afgelopen 24 uur 5.386 personen positief getest. Dit aantal ligt beneden het 7-daags gemiddelde dat op 7.151 staat. In de ziekenhuizen werden 228 nieuwe patiënten opgenomen, op de Intensive Care gaat het om 46 nieuwe opnames. In totaal liggen er nu 2.499 personen in het ziekenhuis, dit zijn er 55 minder in vergelijking met dinsdag, waarvan er 784 op de IC liggen. Voorts werden er bij het RIVM 26 nieuwe overlijdens gemeld.