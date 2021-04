14-04-2021, Politie Westerkwartier Instagram

Getuigenoproep: Bestuurder rijdt in op andere bestuurder na ruzie

Zuidhorn - Naar aanleiding van een verkeersruzie woensdagmorgen tussen 08.45 en 09.15, is de politie op zoek naar getuigen.

N.a.v. deze ruzie stonden er twee personenauto's in de berm op de Fanerweg nabij de Fanerbrug. Vervolgens is de bestuurder van de betrokken zwarte Chevrolet Spark, ingereden op de andere bestuurder.(zie foto onderaan)



De politie is op zoek naar getuigen die op genoemd tijdstip op de Fanerweg gereden hebben, deze voertuigen hebben zien staan en daar meer informatie over kunnen vertellen. We zijn op zoek naar het kenteken en de identiteit van de bestuurder van de Spark. De bijgevoegde foto betreft een soortgelijke Spark.