14-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Rechtenstudent(26) krijgt half jaar cel voor ontucht

Groningen - Een 26-jarige rechtenstudent uit Groningen is wegens ontucht met een minderjarig meisje veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Het vonnis wijkt duidelijk af van de eis van de officier van justitie. Die wilde twee jaar cel voor de Groninger, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Wellustige blikken, liefdesbrieven en appjes

De rechtenstudent maakte zich sinds augustus 2019 twee maanden lang schuldig aan ontucht met zijn 13-jarige nichtje. Als student zonder kamer in Stad, kon hij tijdelijk bij zijn oom en tante terecht. Het viel hun op dat de man overmatig geïnteresseerd was in hun jonge dochter. Zij hadden hem meer dan eens gewezen op zijn wellustige blikken naar het meisje.

De student, destijds 25 jaar, schreef zijn twaalf jaar jongere nichtje ook liefdesbrieven. Nadat haar ouders deze brieven ontdekten, doorzochten ze ook de telefoon van hun dochter op gesprekken tussen de twee. Daaruit bleek dat er tussen beiden veel meer was gebeurd. De ouders van het meisje deden daarop aangifte.

