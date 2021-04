14-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Meer verkeersdoden in onze provincie

Groningen - In de provincie Groningen kwamen vorig jaar 27 mensen om het leven in het verkeer. Dat blijkt uit nieuwste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat meldt Rtvnoord.nl.

Twaalf van de 27 verkeersdoden waren automobilisten en in zes gevallen ging het om fietsers.

Het aantal verkeersdoden in Groningen is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Tussen 2017 en 2019 daalde bovendien het aantal verkeersdoden. In totaal waren er in heel Nederland land vorig jaar 610 verkeersdoden te betreuren. Dat was een daling ten opzichte van 2019.

Schommelingen

Voor zowel de provincie Groningen als het hele land geldt dat er over de afgelopen tien jaar geen duidelijke stijgende of dalende trend zichtbaar is in het aantal verkeersdoden. In Groningen zijn de jaarlijkse schommelingen wel groter. Dat komt doordat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers hier klein is ten opzichte van het hele land.

Meeste fietsdoden

Landelijk vielen de meeste dodelijke slachtoffers onder fietsers. Het ging vorig jaar om 229 fietsdoden, het hoogste aantal in 25 jaar. Bij alle andere verkeerstypen steeg het aantal dodelijke slachtoffers niet.

Grafiek en bron Rtvnoord.nl