13-04-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Man aangehouden na vernielen ramen

Groningen - Een persoon is in de Invasiestraat in Groningen dinsdagavond om 22:05 uur aangehouden, dit nadat er ramen van een flatwoning waren vernield. Het is niet bekend als het om de bewoner gaat en wat er aan voorafging.