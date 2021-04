13-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal coronaboetes in Groningen fors hoger dan elders in het land

Groningen - Er zijn in de gemeente Groningen tussen maart vorig jaar en 1 april dit jaar 3148 coronaboetes uitgedeeld. Dat maakte de politie dinsdag op verzoek van de media bekend. Dat schrijft oogtv.nl.

Landelijk waren dat er 112.975. Het grootste deel van de overtreders, 64 procent, ging op de bon vanwege het overtreden van de avondklok.





Het aantal coronaboetes in Groningen is fors hoger in vergelijking met gemeentes die ongeveer even groot zijn. Zo werden er in Almere nog geen 1500 boetes uitgedeeld en in Eindhoven iets meer dan 2000. Waarom de Groninger politie vaker het bonnenboekje trekt dan in andere gemeentes is niet duidelijk.





Landelijk gezien werden in de stedelijke gebieden veel meer boetes uitgedeeld dan op het platteland. Dat komt omdat er in stedelijk gebieden meer mensen dicht bij elkaar wonen en er daar ook meer politie op straat is.