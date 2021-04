13-04-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid (Bron)

Kabinet geeft Fieldlab Evenementen toestemming voor opschalen

Landelijk - Het kabinet heeft toestemming gegeven aan Fieldlab Evenementen om de komende twee maanden praktijktesten (evenementen) met meer bezoekers te organiseren. Daarnaast worden doorstroomlocaties zoals pretparken aan het onderzoeksprogramma toegevoegd.

Maximaal 24 uur vooraf testen





Het doel van Fieldlab Evenementen is om te onderzoeken op welke manier sportieve, culturele of zakelijke evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden.





Resultaten Fieldlabs Evenementen Fase 1

De onderzoeksresultaten van Type 1 (zakelijk congres en theatervoorstelling) zijn inmiddels aan het kabinet aangeboden. Het OMT is om advies gevraagd en geeft aan dat wanneer het risiconiveau het toelaat, overwogen kan worden om bij dit type evenementen bepaalde maatregelen te vervangen door een test en aanvullende maatregelen. Dit nemen we mee in de gesprekken die we voeren binnen het kabinet over toegangstesten, het openingsplan en de routekaart. De overige resultaten van Type 2 t/m 4 zullen zodra ze beschikbaar zijn worden aangeleverd en zullen ook aan het OMT ter advies worden voorgelegd. Alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen doen maximaal 24 uur voorafgaand aan het proefevenement een sneltest. De sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker afgenomen. Vijf dagen na het proefevenement nemen de bezoekers deel aan een tweede sneltest. Deze testen worden eveneens decentraal georganiseerd in samenwerking met de Stichting Open NL. Voor de controle van het testresultaat wordt gebruik gemaakt van de CoronaCheck-app.Het doel van Fieldlab Evenementen is om te onderzoeken op welke manier sportieve, culturele of zakelijke evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden. Het kabinet heeft eerder een garantieregeling in het leven geroepen die het mogelijk maakt om per 1 juli 2021 evenementen te organiseren. Nader onderzoek met hogere bezoekersaantallen is noodzakelijk om te kunnen bepalen of de preventieve maatregelen uit de vorige fase net zo effectief zijn als bij evenementen met een groter aantal bezoekers.De onderzoeksresultaten van Type 1 (zakelijk congres en theatervoorstelling) zijn inmiddels aan het kabinet aangeboden. Het OMT is om advies gevraagd en geeft aan dat wanneer het risiconiveau het toelaat, overwogen kan worden om bij dit type evenementen bepaalde maatregelen te vervangen door een test en aanvullende maatregelen. Dit nemen we mee in de gesprekken die we voeren binnen het kabinet over toegangstesten, het openingsplan en de routekaart. De overige resultaten van Type 2 t/m 4 zullen zodra ze beschikbaar zijn worden aangeleverd en zullen ook aan het OMT ter advies worden voorgelegd.

Tijdens de eerste fase werden in februari en maart 8 praktijktesten door Fieldlab Evenementen georganiseerd. In de tweede fase wordt onderzocht of de preventieve maatregelen even effectief zijn bij grotere aantallen deelnemers. Het gaat om 12 praktijkonderzoeken die in april en mei gaan plaatsvinden.De eerste praktijktest van fase 2 begint op donderdag 15 april met de 3FM Awards. Er worden dan 1200 bezoekers verwacht in TivoliVredenburg in Utrecht. Op zaterdag 24 april vindt de 538 Oranjedag plaats met 10.000 bezoekers op het Chasséveld in Breda. Eveneens op 24 april kunnen 8.000 deelnemers een bezoek brengen aan de Efteling. In mei wordt onder andere een concert van Het Residentie Orkest georganiseerd en zal in Enschede een marathon plaatsvinden. In totaal organiseert het Fieldlab Evenementen tien praktijktesten.Zie rijksoverheid.nl/testenvoortoegang voor een overzicht van alle onderzoeken en bijbehorende informatie.