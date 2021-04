13-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Nader onderzoek straf voor man die stiefzoon (8) Hoendiep in duwde

Groningen - De Groninger rechtbank heeft dinsdag nog geen straf geformuleerd in de zaak tegen de 28-jarige Stadjer die zijn 8-jarige stiefzoon in het Hoendiep gooide en daar minutenlang in liet liggen. Dat meldt oogtv.nl.