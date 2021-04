13-04-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid (Bron)

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Landelijk - We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis.

Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.











Openingsplan: eerste stap



- gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden;

- vervalt de avondklok; en

- mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1.









Openingsplan: vervolgstappen





Toegangstesten





Vaccinatie



Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent?





Basisregels De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent.





- Was je handen.

Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op bezoek komt. Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Hoest of nies in je elleboog. Draag binnen in publieke ruimtes een mondkapje. Zo geef je de verspreiding van het coronavirus geen kans.



-Houd 1,5 meter afstand.

Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het coronavirus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten en vermijd drukke plekken.



- Laat je testen.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona . Ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus. Blijf ook thuis totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met het coronavirus. Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen. Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. Volgens de planning heeft begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Bekijk de volgorde van vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken en de volgorde van vaccinatie voor zorgmedewerkers De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak. Met toegangstesten kunnen we hopelijk sneller nog meer mogelijk maken. Met pilots wordt nu onderzocht hoe toegangstesten straks op een veilige en verantwoorde manier grootschalig kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld op meer locaties en bij evenementen. Waar dat precies is, wordt nog verder uitgewerkt. Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd. Welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, zie je ook in het openingsplan Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden. In de eerste stap in het openingsplan Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.