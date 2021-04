13-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Levering Janssen-vaccin uitgesteld wegens stollingsproblemen

Landelijk - Er worden voorlopig geen Janssen-coronavaccins meer geleverd aan landen binnen de Europese Unie. Dat laat het bedrijf dinsdagmiddag weten in een verklaring.

Het besluit volgt op problemen met trombose na inenting met het vaccin bij zes jonge vrouwen.

Johnson& Johnson, het moederbedrijf van de vaccinproducent Janssen zegt het besluit te hebben genomen in samenspraak met de Europese gezondheidsautoriteiten.

De eerste levering van de vaccins aan Nederland vond deze week plaats. In totaal zijn er nu ruim 79.000 vaccins in het land aanwezig. Over twee weken zouden er nog eens 90.000 vaccins worden geleverd.