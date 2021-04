13-04-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ongeval op N370 door overstekende eend

Groningen - Op de N370 bij Paddepoel heeft dinsdagmiddag rond 15:50 uur een forse kop/ staart ongeval plaatsgevonden tussen drie auto's. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde doordat een vierde auto die inmiddels weg is moest remmen voor een overstekende eend. Hierdoor ontstond een kop/staart botsing tussen drie auto's. Alle voertuigen hebben forse schade opgelopen en werden afgesleept door berger Poort. 1 rijstrook was afgezet. Er ontsond een forse file op de ringweg. De eend was alsnog dood en werd door de Dierenambulance afgevoerd.