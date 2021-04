13-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachte doodslag ggz-bewoner Zuidlaren in juli voor de rechter

Zuidlaren - De 31-jarige ggz-patiënt, die ervan wordt verdacht dat hij in oktober vorig jaar een medebewoner in een instelling van Lentis in Zuidlaren heeft gewurgd, verschijnt op 6 juli voor de rechtbank in Assen. Zegt Rtvnoord.nl.