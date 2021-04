14-04-2021, Dvhb & Twitter Rob Zijkstra & 112Groningen foto`s

OM eist 8 jaar cel voor doodslag restauranthouder Lazaros Kounatidis

Hoogkerk - Woensdag is de strafzaak rond de gewelddadige dood van een Groninger restauranthouder, de zaak is vanaf 9 uur via een liveblog op o.a. dvhn van minuut tot minuut te volgen. Zegt Rob Zijlstra.