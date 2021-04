13-04-2021, Dvhb & Twitter Rob Zijkstra & 112Groningen foto`s

Dood restauranthouder Lazaros Kounatidis in Hoogkerk: woensdag zoeken naar de waarheid

Hoogkerk - Woensdag is de strafzaak rond de gewelddadige dood van een Groninger restauranthouder, de zaak is vanaf 9 uur via een liveblog op o.a. dvhn van minuut tot minuut te volgen. Zegt Rob Zijlstra.

Woensdag probeert de Rechtbank de waarheid te achterhalen wat er gebeurd is in Hoogkerk. Het dossier kwam destijds op straat te liggen, omdat één van de verdachten het deelde via WhatsApp. Drie van de verdachten blijven vastzitten tot de behandeling van de zaak. Zei Oogtv eerder. Kounatidis kwam om het leven tijdens een vechtpartij in Hoogkerk, die plaatsvond op 16 augustus 2020. Hij kwam zijn zoon te hulp toen die ruzie had met drie voormalige vrienden. Daarbij zouden beide partijen geweld hebben gebruikt. Het slachtoffer overleed als gevolg van enkele messteken in de rug.