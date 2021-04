Het afval is opgeruimd. Wat te doen als je drugsafval vindt?Raak niets aan!

Schop of duw niet tegen de verpakkingen.

Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal 100 meter) met de wind in de rug.

Niet roken in de buurt van de dumping.

Alarmeer direct de politie via 112 op enige afstand van de dumping i.v.m. mogelijk brandgevaar.

Geef je exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of dat er rook van dumping afkomt. Wij schakelen vervolgens de brandweer en/of het LFO is.